La scienza fa tappa a Bergamo

Dal 6 al 21 ottobre, i tanti appassionati di materie scientifiche non potranno esimersi da una visita a Bergamo. La sedicesima edizione di BergamoScienza offrirà al pubblico un denso calendario di iniziative: oltre 160 appuntamenti, tutti gratuiti, accenderanno i riflettori su fisica e chimica, neuroscienze e medicina, biologia ma anche teatro, musica e letteratura, in compagnia di ospiti noti in tutto il mondo.

Fra i molti eventi in programma spiccano, durante il weekend inaugurale, il dialogo fra lo scrittore e sceneggiatore inglese Ian Russell McEwan e il neuroscienziato Ray Dolan e l’incontro Riscoprire i dinosauri con il paleontologo statunitense Jack Horner. Sabato 13 ottobre, i limiti umani nella comprensione del cosmo saranno al centro delle riflessioni dell’astrofisico Amedeo Balbi, mentre, domenica 14, Lo strano mondo dei buchi neri verrà indagato da Gian Francesco Giudice, direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del CERN.

Il weekend conclusivo vedrà protagonisti, fra gli altri, Neri Marcorè che, sabato 20 ottobre, ripercorrerà l’evoluzione dell’universo insieme agli scienziati Fernando Ferroni, Antonio Masiero e Viviana Fafone, in un viaggio tra scienza e spettacolo. Il giorno successivo, invece, Craig Cameron Mello, Premio Nobel per la Medicina nel 2006 in seguito alla scoperta del meccanismo RNA interference, darà voce all’incontro Zittire i geni. Una storia da Nobel.

[Immagine in apertura: volontari a BergamoScienza, photo Laura Pietra]