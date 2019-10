Quale potrebbe essere l’aspetto delle abitazioni dei primi uomini che tenteranno di vivere su Marte? Come saranno in grado di proteggersi e di affrontare le sfide lanciate dall’habitat del “Pianeta rosso”? In quale modo l’agricoltura idroponica sarà in grado di contribuire alle necessità alimentari, in un pianeta in cui l’acqua è presente in forma ghiacciata? Sono questi alcuni tra i quesiti ai quali la mostra Moving to Mars, appena inaugurata al Design Museum di Londra, offre risposte combinando i risultati già raggiunti, le sperimentazioni attualmente in corso e alcune sorprendenti esperienze installative.

Mai come in questo momento storico, l’umanità è in possesso di un bagaglio di informazioni tanto dettagliate su Marte, sebbene nessuno sia fin qui ancora riuscito a mettere piede sulla sua superficie. Con oltre 200 lavori inclusi nel percorso espositivo, compresi materiali originali della NASA, dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e SpaceX e nuove commissioni alla società di design RÆBURN e al progettista Konstantin Grcic, la mostra londinese esplora il tema dell’invio di uomini su Marte inquadrandolo come nuova frontiera per la scienza e per il design.

Visitabile fino al 23 febbraio 2020, Moving to Mars si sofferma su ogni singolo dettaglio della possibile missione umana sul Pianeta rosso: dal viaggio, della durata di circa sette mesi, agli abiti da indossare; dall’alimentazione alla protezione rispetto alle avverse condizioni ambientali locali, fino alla ripartenza. Inoltre la mostra rivela quanto forte sia stata l’attrazione verso questo pianeta fin dall’antichità. L’incipit del percorso espositivo è affidato alla sezione “Imagining Mars“, che illustra, tra fantascienza e cultura popolare, le aspettative umane su Marte, a partire dalle prime menzioni, riportate in una tavoletta cuneiforme concessa dal British Museum, fino alle mappe di Giovanni Schiaparelli.

Oltre a sperimentare la possibilità di addentrarsi nell’ambiente ostile del pianeta, attraversando l’installazione multisensoriale On Mars Today, il progetto espositivo intende sollecitare l’interesse dei più piccoli su questa sfida dell’umanità. I piccoli visitatori sono invitati ad affinare le proprie capacità progettuali, mettendo in campo anche la creatività.

[Immagine in apertura: Mars Habitat by Hassell. Image credit: HASSELL + Eckersley O’Callaghan]