La scienza secondo Leonardo

Leonardo, l’uomo che salvò la scienza è il titolo del documentario, in onda sabato primo settembre su Sky Arte, che svelerà un lato poco conosciuto del genio rinascimentale.

I ricercatori hanno infatti rinvenuto, in manoscritti ancora più antichi dei celebri Codici leonardeschi, una serie di progetti che ricordano molto quelli dell’artista italiano. La famosa macchina volante di Leonardo, per esempio, è simile a quella provata da Abbas Ibn Firnas a Cordoba nell’anno 875. Si tratterebbe quindi di plagio e non delle opere d’ingegno del più fine pensatore della Storia?

L’ipotesi è ben lontana dalla realtà, perché Leonardo da Vinci è il culmine perfetto di quel lungo processo – il Rinascimento – di rilancio della conoscenza tecnica che sembrava scomparsa con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente, mille anni prima. Se Leonardo ha guardato al lavoro dei nostri antenati è stato per recuperarne e migliorarne le competenze, da trasmettere all’umanità come un dono.