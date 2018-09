Le meraviglie della Lombardia

Sarà una Notte in Lombardia imperdibile quella in onda su Sky Arte lunedì 24 settembre. Un viaggio alla scoperta della bellezze di una regione carica di Storia.

Il tour prenderà il via dal Cenacolo leonardesco, protagonista dell’episodio di Sette Meraviglie. Monumentale capolavoro realizzato dal maestro toscano, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano, il Cenacolo è stato recentemente interessato da un importante intervento di conservazione e valorizzazione, complice anche un innovativo sistema di luci, che rende la visita all’opera di Leonardo un’esperienza davvero unica.

Sarà poi la volta di un’altra tappa inserita nel prestigioso patrimonio UNESCO, celebrata da Sette Meraviglie – Mantova. Riflettori puntati su Palazzo Te, voluto da Francesco II Gonzaga, capolavoro di ingegneria civile e realizzato su un’area strappata con tenacia alle paludi generate dal fiume Rio. Stupendo saggio architettonico del geniale Giulio Romano, autore anche dei suoi famosi affreschi.

L’episodio della serie Italian Season accenderà i riflettori su una delle istituzioni più prestigiose di Milano, il Teatro alla Scala, che si racconterà in prima persona attraverso la voce di Laura Morante. “Io sono La Scala e vi conduco nei miei antri più nascosti, vi svelo i segreti del mio fascino e vi racconto dei personaggi che hanno fatto la mia Storia”, come il sommo direttore d’orchestra Arturo Toscanini o la leggendaria interprete Maria Callas, come Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e i grandi compositori Verdi, Donizetti e Bellini. Ma anche Placido Domingo, tra i protagonisti del documentario insieme a Patti Smith, Riccardo Chailly e Mario Botta.

Infine il docu-film Piero Manzoni, Artista, diretto da Andrea Bettinetti, restituirà l’atmosfera e la frizzante scena intellettuale della Milano in cui prendeva forma l’intensa carriera creativa di Piero Manzoni, evocato dalle parole di personalità del calibro di Damien Hirst e Massimiliano Gioni.

