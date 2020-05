22 maggio 2020

Primo weekend di riapertura per il circuito Arte Sella, il giardino di Villa Strobele e l’area di Malga Costa, in Trentino, che tornano accessibili da venerdì 22 maggio. Un'opportunità, per chi ama la natura e l'arte, per tornare a godere della perfetta simbiosi tra questi due ambiti in piena libertà, dopo il lockdown. Oltre alla nuova modalità di acquisto dei biglietti di ingresso, messa a punto per rendere l'accesso più rapido e sicuro, non mancano le novità, a partire dal rinnovamento e completamento del Sentiero Montura, un percorso che consente di immergersi a piedi nella natura della Val di Sella, adatto a un pubblico di tutte le età. Ultimate nel 2019, le opere "Simbiosi" di Edoardo Tresoldi e "Radice Comune" di Henrique Oliveira, visitabili presso l’area di Malga Costa, rappresenteranno una novità anche per quanti hanno già avuto l'occasione di raggiungere in passato questo sito: un luogo unico e suggestivo, in cui vivere l'esperienza dell'incontro tra il paesaggio e l'arte contemporanea.