Conto alla rovescia per il Filming Italy Sardegna Festival

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, la rassegna che, dal 22 al 26 luglio, unirà produzioni cinematografiche e televisive sullo sfondo del Forte Village di Cagliari. Diretta da Tiziana Rocca, la kermesse è la prima manifestazione mondiale dedicata alla settima arte all’indomani dell’emergenza sanitaria che ha inferto un durissimo colpo al settore.

Nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia, il festival ‒ che quest’anno metterà a disposizione degli utenti anche un’area virtuale ‒ offrirà al pubblico una panoramica sui contenuti destinati al grande e piccolo schermo che accompagneranno il resto della stagione estiva e quella autunnale. Numerosi gli ospiti, italiani e internazionali, da Isabelle Huppert, a cui sarà consegnato il Filming Italy Woman Power Award, a Matt Dillon, presidente onorario del festival, fino a Claudia Gerini, presidentessa della giuria della sezione cortometraggi.

IL DOCU-FILM SU PIERO VIVARELLI

Tante anche le pellicole e le serie televisive presentate durante i giorni del festival, che si concluderà con Blackbird, il film diretto da Roger Michell e interpretato da Susan Sarandon e Kate Winslet, mentre Gli anni più belli, l’ultima fatica di Gabriele Muccino, sarà proiettato nel corso della serata in onore del regista. Non mancherà la sezione incentrata sui docu-film, tra i quali spicca Life as a B-Movie: Piero Vivarelli (nell’immagine in apertura). La pellicola, diretta da Fabrizio Laurenti e Niccolò Vivarelli, ripercorre la psichedelica carriera di Piero Vivarelli, regista, attore e paroliere scomparso a Roma nel 2010. Dopo essersi aggiudicato il Nastro d’Argento nella categoria Cinema, il docu-film andrà in onda su Sky Arte il prossimo 7 settembre alle 21:15, a dieci anni dalla morte del suo protagonista.