Il concorso per illustratori e artisti dedicato alle Marche

La città di Fabriano è da sempre sinonimo di carta. È qui, infatti, che sin dalla seconda metà del 1200 gli artigiani locali portano avanti la migliore tradizione sulla lavorazione di questo materiale, ritenuto ancora oggi simbolo d’eccellenza dell’intera area marchigiana. A ribadire l’importanza e la qualità delle famose cartiere fabrianesi è oggi una nuova call che unisce arte, design e promozione del territorio.

Stiamo parlando di FLIM Flipbook Marche, il bando rivolto ad artisti, illustratori e progettisti di nazionalità italiana – o residenti in Italia – per la creazione di un “libro animato” che descriva, attraverso disegni in movimento, un itinerario turistico all’interno della regione.

COME PARTECIPARE ALLA CALL

Ideata da Sabrina Maggiori, l’iniziativa consiste nella pubblicazione a livello internazionale di sei flipbook d’autore, ciascuno dei quali dedicato a uno specifico cluster turistico. I primi cinque “libricini” saranno creati da altrettanti illustratori e animatori noti – Roberto Catani, Beatrice Pucci, Maicol & Mirco, Maria Steinmetz e Chintis Lundgren –, mentre l’ultimo prevede la partecipazione di chiunque abbia voglia di mettere in gioco la propria creatività e la propria esperienza.

La posta in palio è invitante: oltre alla pubblicazione del flipbook, infatti, il vincitore sarà ricompensato con un premio in denaro e la possibilità di un’esperienza presso il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, per incontrare i mastri cartai e imparare le loro tecniche di lavoro. Per saperne di più, e partecipare all’iniziativa, vi invitiamo a consultare il sito dedicato. C’è tempo fino al 3 agosto.

[Immagine in apertura: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay]