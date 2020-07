Il mondo di Hayao Miyazaki tra le pagine di un libro

Era attesa come una delle uscite editoriali più acclamate dagli amanti della nona arte, ed eccola finalmente sugli scaffali delle nostre librerie. Stiamo parlando di MondoMiyazaki – Una vita nell’arte, il volume interamente dedicato alla biografia e alla folgorante produzione di uno dei registi d’animazione più amati di tutti i tempi.

Sì, perché Hayao Miyazaki – “padre” del mitico Studio Ghibli insieme a Isao Takahata – rappresenta il filo conduttore per definizione fra la cultura cinematografica giapponese e quella occidentale: due mondi intrinsecamente differenti, tanto nella forma quanto nella sostanza, legati dal maestro nipponico grazie alla leggerezza e alla forza immaginifica di opere come Porco Rosso, Kiki consegne a domicilio e Il castello errante di Howl.

IL LIBRO DI SUSAN NAPIER

A scandagliare con cura la vasta produzione del regista e disegnatore di Tokyo è oggi Susan Napier, studiosa di cultura e animazione giapponese alla Tufts University del Massachusetts.

Scritto con un linguaggio accessibilissimo e nondimeno accurato nella scelta delle informazioni, il libro (pubblicato in Italia da Dynit, nell’immagine un dettaglio della copertina) esamina l’intera filmografia di Miyazaki, mettendo in evidenza le tematiche ricorrenti, gli stilemi e gli aspetti che ne hanno segnato il successo. Un’opera di divulgazione imperdibile per tutti i fan di Totoro, da sfogliare per prepararsi al meglio alla prossima produzione Ghibli.