Sarà una commissione composta da tre esperti in arte contemporanea, proposti da Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa, a giudicare i progetti che entro il prossimo 10 settembre verranno candidati ai due bandi promossi dalla Regione Lazio. Finalizzata al rilancio del settore culturale a livello regionale e in chiave contemporanea, l’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere le espressioni artistiche “specchio” del nostro tempo, riservando una specifica attenzione ai giovani autori.

Lazio Contemporaneo il primo dei due bandi in questione per data di pubblicazione, è finalizzato alla realizzazione di 20 nuove opere d’arte contemporanea per mano di giovani creativi under 35 del Lazio; può contare su una dotazione pari a un milione di euro. Si concentra invece sull’arte urbana Lazio Street Art, per il quale la Regione ha stanziato 200 mila euro totalmente a fondo perduto con cui eseguire interventi di riqualificazione e valorizzazione in aree marginali e periferiche del territorio regionale.

STREET ART PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LAZIO

Rapidi i tempi previsti dall’aggiudicazione dei bandi alla realizzazione delle opere, attese entro il mese di novembre 2020. In particolare, nel caso di Lazio Street Art, che si rivolge ai comuni, eventualmente anche in forma associata, la valutazione finale terrà in considerazione i legami dell’opera con la realtà territoriale e con l’ambiente circostante, oltre alla sua accessibilità, alla fruibilità e all’imprescindibile originalità.

Questo bando, infine, pone l’accento sui materiali utilizzati, incoraggiando all’adozione di materiali riciclati, riciclabili o a basso impatto ambientale, sull’esecuzione da parte di artisti under 40 e sul coinvolgimento delle realtà locali attraverso l’attivazione di percorsi di progettazione partecipata.

[Immagine in apertura: Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash]