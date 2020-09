Mondolfo, il borgo marchigiano che punta sull’arte contemporanea

6 Settembre 2020

Quest'estate il borgo marchigiano di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, si è trasformato in un museo diffuso e a cielo aperto. A partire dallo scorso mese di agosto, il centro storico fa intatti da cornice del progetto "Mondolfo Galleria Senza Soffitto", con la direzione artistica di Filippo Sorcinelli e a cura dell’Associazione PAM - Pro Arte Mondolfo. Si tratta di un programma permanente di arte urbana che nel tempo continuerà a proporre a residenti e visitatori un percorso tra le memorie storiche e sociali della città. Due i focus con cui l'operazione è partita: da una parte l'allestimento, in forma stabile, di una selezione di scatti realizzati dal maestro della fotografia internazionale Mario Giacomelli; dall'altra una serie di interventi di street art, che crescerà con il coinvolgimento di nomi di punta del panorama italiano e internazionale.