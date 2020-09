Tutti a Firenze per far volare le sculture aerosolari di Tomás Saraceno

12 Settembre 2020

Questioni sociali, arte, ambiente e scienza si incontrano alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Succede con gli “ARIA Days”: tre giorni di workshop e incontri per conoscere la ricerca di Tomás Saraceno. Organizzati in occasione della mostra in corso a Palazzo Strozzi, gli eventi continueranno fino a domenica 13 settembre.