In Basilicata un festival di arte urbana contro lo spopolamento

Sempre più spesso le piccole realtà urbane del nostro Paese si trovano costrette a fronteggiare problemi di spopolamento e abbandono: fenomeni frequenti, che colpiscono ogni regione, e a cui la street art ormai da tempo cerca di opporre una “forma di resistenza”. Ne è un esempio eccellente il festival internazionale di arte pubblica AppARTEngo, l’iniziativa organizzata in provincia di Matera con l’obiettivo di rilanciare luoghi splendidi eppure troppo spesso dimenticati in favore dei grandi centri urbani.

GLI OBIETTIVI DEL FESTIVAL APPARTENGO

Giunta alla sua quarta edizione – e diretta da Alessandro Suzzi – la rassegna si è svolta quest’anno dal primo settembre al 15 ottobre, ospitando nella piccola località di Stigliano (Matera) ben dodici artisti di fama nazionale e non solo. Invitati a lasciare il loro segno sul territorio, autori come Nicola Alessandrini, Alessandra Carloni, Hitnes, Leticia Mandragora e NemO’s hanno realizzato una serie di opere murali e scultoree diffuse in luoghi diversi del borgo lucano: un modo per restituire colore e nuova linfa vitale al paese, trasformato per l’occasione in una straordinaria galleria a cielo aperto.

Premiato anche per il suo valore turistico e attrattivo, il progetto è inoltre attualmente presentato alla fiera TTG Travel Experience di Rimini. Fino al 16 ottobre, infatti, una delegazione del team di AppARTEngo e del Comune di Stigliano – insieme agli artisti Gods in Love, Andrea Gandini e Bifido – esporrà in un apposito stand i dettagli e le finalità dell’intera iniziativa, sperando possa essere d’esempio anche ad altre realtà del nostro territorio.

PAROLA AL DIRETTORE ARTISTICO

“Da sempre la cittadina è stata un eccellenza in ambito artistico, storico, culturale, basti pensare alla figura di Jimmy Savo o alla tradizione dell’artigianato artistico”, ha dicgiarato Alessandro Suzzi. “Ho rinnovato la mia volontà ad accettare la direzione artistica per la quarta edizione. Il mio compito è stato quello di coinvolgere artisti che portassero ulteriore lustro al museo a cielo aperto che sta nascendo. Pittori, scultori, artisti in grado di interfacciarsi con il territorio attraverso uno specifico linguaggio e una personale iconografia. Stigliano, attraverso “appartengo”, non ha lo scopo di decorare i propri spazi ma il fine di mettere in relazione la comunità locale con l’arte contemporanea. Creare un nuovo senso di appartenenza ad un luogo, indurre ad una riflessione importante, far capire che con i piedi sulla propria terra è possibile volare fino alla luna”.

[Immagine in apertura: L’opera di Nicola Alessandrini per il festival AppARTEngo a Stigliano (MT)]