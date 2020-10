Di uscite editoriali “strane” in questi mesi ve ne abbiamo consigliate tante: dal volume dedicato agli involucri delle gomme da masticare al libro sui cimeli e sugli oggetti in disuso, dalla pubblicazione che raccoglie centinaia di fotografie di mattoni a quella in omaggio alle vecchie schede perforate. Ad aggiungersi alla lista, pronto a fare breccia nei cuori di nostalgici e appassionati della grafica vintage, è oggi un nuovo volume edito dalla Princeton Architectural Press: un imperdibile tomo interamente dedicato alla storia delle spille.

Curato da Ted Hake e Christen Carter, il libro – dal titolo Button Power: 125 Years of Saying It with Buttons (nell’immagine in apertura: un dettaglio della copertina) – presenta centinaia di immagini a colori relative alla storia, agli utilizzi e alle evoluzioni grafiche di questi oggetti, simbolo per definizione della cultura underground.

IL MITO DELLE SPILLE, TRA MUSICA E POLITICA

Prendendo spunto dalla vastissima collezione dello stesso Carter, il volume si sofferma sul valore estetico e politico spesso attribuito a questi accessori – vero e proprio strumento di propaganda a partire dagli anni Cinquanta –, senza trascurare il loro ruolo nell’ambito della musica e della sfera punk: esempi eccellenti sono le immagini delle spille dedicate a Beatles e Ramones – solo per citarne alcuni.

Moltissime delle immagini raccolte nel libro provengono dagli archivi del Busy Beaver Button Museum di Chicago – l’unico museo al mondo dedicato alle spille, con oltre 40mila esemplari raccolti a partire dal 1896, anno di creazione di questi oggetti. Nell’attesa del 13 ottobre – giorno di uscita del libro –, vi consigliamo di dare un’occhiata allo straordinario archivio digitale dell’istituzione.

PASSIONE SPILLE: LE IMMAGINI DEL LIBRO