Natale nelle Marche: le installazioni luminose di Mondolfo

23 Dicembre 2020

È un messaggio di speranza e fiducia quello lanciato da "Ars in tenebris lucet - L’Arte risplende nelle tenebre", lo speciale progetto artistico che il Comune di Mondolfo e l’Associazione PAM – Pro Arte Mondolfo intendono lanciare dal pittoresco centro storico del borgo marchigiano. A qualche mese di distanza dall'esperienza di "Mondolfo Galleria Senza Soffitto", ancora una volta sono gli spazi pubblici all'aperto della località in provincia di Pesaro e Urbino accolgono un'iniziativa di rilievo culturale. In occasione delle festività natalizie e fino al 2 febbraio 2021, la scala-pianoforte del borgo, che già accoglie la grande fotografia “Non ho mani che mi accarezzino il volto” di Mario Giacomelli, e il chiostro del Complesso Monumentale di Sant’Agostino ospiteranno due installazioni luminose. In quest'ultimo luogo, il richiamo al Natale sarà reso più forte dalla presenza di gigantografie di opere di celebri artisti del passato e contemporanei che si sono misurati con il tema della natività.