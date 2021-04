Le Marche accolgono il primo Festival internazionale della Scenografia

Arte basilare per lo sviluppo e la buona riuscita di qualsiasi azione performativa, la scenografia sta per essere protagonista di un evento particolarmente atteso, Scenaria, il primo festival internazionale dedicato proprio al linguaggio scenografico, in preparazione nelle Marche e annunciato per il 2022.

A rimbalzare sui principali organi di stampa è l’identità del direttore artistico del Festival della Scenografia: Dante Ferretti, vincitore degli Oscar per le scenografie di The Aviator di Martin Scorsese (2005), Sweeney Todd ‒ Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton (2008) e Hugo Cabret di Martin Scorsese (2012). Originario di Macerata, Ferretti ha commentato: “La scenografia è arte abitata, è la rappresentazione di un mondo. Mi fa piacere aver ispirato e partecipare al progetto Scenaria, il primo Festivalche si occupa di scenografia nei vari settori. Sono felice inoltre che prenda il via propriodalla mia città natale, Macerata. Spero che la scenografia possa essere il mezzo per una rinnovata stagione delle arti“.

LE MARCHE E LA SCENOGRAFIA

La rassegna, che mira a divulgare la conoscenza dell’arte scenografica in tutti i suoi aspetti ‒ storici, artigianali e tecnologici ‒, nel 2022 assegnerà un premio per la migliore scenografia in ambito teatrale, cinematografico e televisivo e un riconoscimento dedicato ai giovani studenti, consolidando il dialogo fra i grandi maestri della scenografia e i talenti emergenti.

In attesa del festival, Scenaria ha già mosso i primi passi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, producendo filmati e reportage, tra cui il corto documentario Marche una terra di scenografi, visibile sul sito della rassegna. Un viaggio per immagini, diretto da Tommaso Malaisi e a cura di Cristina Tilio, ispirato da Dante Ferretti, alla scoperta dei grandi scenografi di ieri e di oggi provenienti da un territorio che ha dato i natali a numerosi maestri di questa affascinante disciplina.

[Immagine in apertura: Bozzetto della scenografia del film Prova d’orchestra di Federico Fellini. Courtesy Dante Ferretti]