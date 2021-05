12 Maggio 2021

Riportare il cinema alla gente e la gente al cinema: è l’intento annunciato fin dagli esordi da "La Guarimba International Film Festival" che, anno dopo anno, si è imposto come appuntamento imperdibile per gli appassionati di cortometraggi. Una dichiarazione programmatica che in questo momento acquista una sfumatura di significato particolare, visto che le sale sono state chiuse a lungo a causa della pandemia da Covid-19. La nona edizione del festival, che privilegia i temi sociali e promuove la cultura come veicolo di integrazione e partecipazione, si terrà dal 7 al 12 agosto ad Amantea, in provincia di Cosenza, con la curatela di Sara Fratini. In attesa dell’estate, ecco le quindici locandine disegnate da artisti e illustratori internazionali nell’ambito del progetto “Artists for La Guarimba”.