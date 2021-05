Quali sono i musei più visitati al mondo?

Quanti musei esistono al mondo? Dove sono presenti in maggior numero? A quanto ammontano le perdite causate dalla pandemia per ognuno di essi? Sono solo alcune delle domande alla base del recente studio condotto dall’agenzia Studying in Switzerland.

Dopo aver raccolto ed elaborato una serie di dati diffusi dall’Unesco e da altri organismi del settore statistico, l’ente elvetico ha realizzato alcune infografiche pubblicate sulla sua pagina web, ognuna delle quali dedicata a uno specifico aspetto del comparto museale.

I MUSEI NEL MONDO

Sono 95mila i musei presenti a livello globale, 33mila dei quali concentrati negli Stati Uniti (Paese che detiene il maggior numero di istituzioni artistiche). A guidare la classifica in Europa è invece la Germania, seconda nel mondo con 6257 musei, mentre l’Italia deve accontentarsi di “soli” 3195 musei (numero che la piazza al settimo posto di questa speciale parade).

Poche le sorprese relative ai musei più visitati del pianeta: a posizionarsi al vertice è il Louvre di Parigi, che da solo attira 9,6 milioni di persone ogni anno. A seguire il Museo Nazionale della Cina di Pechino e i “nostri” Musei Vaticani, sul podio con 6,8 milioni di unità annuali.

Ultimo aspetto indagato all’interno dell’inchiesta è quello relativo alle perdite causate dalla pandemia: il triste primato spetta in questo caso al Metropolitan Museum of Art di New York, che nel 2020 ha contato l’83% di visitatori annuali in meno rispetto alla media.

[Immagine in apertura: map designed by Fatbardhë Maloku]