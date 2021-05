Il premio dedicato ai giovani talenti della fotografia

Nell’ambito della sesta edizione del Premio di Fotografia Arturo Ghergo, l’Associazione Effetto Ghergo di Montefano lancia la nuova call pubblica per partecipare al Premio al Giovane Talento 2021.

Ritenuto uno dei riconoscimenti più ambiti d’Italia nel settore della fotografia, il contest si divide in due sezioni: Premio Nazionale – destinato a fotografi professionisti e studenti di scuole di fotografia e d’arte residenti in Italia – e Premio Regionale – aperto esclusivamente a studenti di scuole di fotografia e d’arte residenti nella regione Marche.

COME RISPONDERE ALLA CALL

In entrambi i casi la partecipazione è aperta fino al 31 agosto, giorno entro il quale ogni candidato dovrà inviare da uno a tre lavori, di massimo trenta immagini ciascuno, esprimendosi in maniera libera e senza vincolo di tema. I vincitori (che saranno annunciati il 10 settembre) saranno protagonisti di una mostra presso lo Spazio Ghergo di Montefano, ospiti dell’associazione per i due giorni della rassegna. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina web del concorso.

[Immagine in apertura: Photo by Trevor Brown on Unsplash]