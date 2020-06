Ingresso Libero. Maestria e creatività fiorentina

PER VEDERE LO STREAMING CLICCA QUI. PUOI ACCEDERE A INGRESSO LIBERO ANCHE ATTRAVERSO QUESTO LINK

Sarà la Toscana la meta del palinsesto streaming offerto gratuitamente al pubblico da Sky Arte nella giornata di venerdì 5 giugno.

Alle 15:00 e alle 21:00 ci aspetta un viaggio nel cuore del Rinascimento, alla scoperta di Firenze e gli Uffizi, mentre alle 16:30 e alle 22:30 percorreremo le strade che animano il centro storico del capoluogo toscano. La città di Firenze e Santa Maria del Fiore saranno anche protagoniste dell’episodio di Sette Meraviglie in onda alle 18:00.

Alle 17:00 e alle 23:00 l’episodio di Italian Season sarà dedicato a un toscano illustre, Dante Alighieri, e all’invenzione dell’Inferno. Se alle 18:30 la serie Italie della Moda renderà omaggio ai Gigli fiorentini, alle 19:00 e alle 19:30 faremo tappa a Pisa, in Piazza dei Miracoli, e a San Gimignano, nel corso degli episodi di Sei in un Paese meraviglioso e Sette meraviglie.

Non mancheranno la musica e l’intrattenimento. Alle 14:00 andrà in onda l’episodio di 33 Giri Italian Masters incentrato su Gianna Nannini e il suo album Latin Lover, mentre alle 20:00 Martina Riva e Akim Zejjari esploreranno in modo inedito e originale il mondo della cultura in compagnia di Paolo Calabresi, Igiaba Scego, Leo Gassmann e Michele Venitucci, ospiti della nona puntata di Luce Social Club.