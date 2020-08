La pandemia ha causato modifiche ai palinsesti culturali in tutto il mondo, con molte cancellazioni di mostre, spettacoli e altre iniziative; in parallelo ha imposto il ripensamento dei formati di numerosi appuntamenti, i cui riflessi sono percepibili alla piccola così come nella grande scala di intervento. Da alcuni anni il borgo marchigiano di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, ospita il Synesthesia Festival, una kermesse multisensoriale, unica nel suo genere, che punta a stimolare tutti i sensi grazie a una pluralità di sollecitazioni e di eventi.

Con la direzione artistica di Filippo Sorcinelli e la curatela dell’Associazione PAM – Pro Arte Mondolfo, il festival quest’anno “cambia pelle”, senza tradire la propria mission. A prendere il posto della successione di performance, concerti, degustazioni, mostre, incontri e dibattiti che aveva caratterizzato il palinsesto nelle precedenti edizioni, è un progetto ambizioso, appositamente concepito per lo spazio pubblico. L’intero centro storico è stato infatti trasformato in un museo diffuso e a cielo aperto, grazie al programma di arte urbana permanente denominato Mondolfo Galleria Senza Soffitto.

MONDOLFO GALLERIA SENZA SOFFITTO

A partire dal 7 agosto, sette giorni su sette e 24 ore al giorno, strade e piazze nel cuore di Mondolfo sveleranno qualcosa di inedito, tanto ai residenti quanto ai visitatori che sceglieranno di raggiungere il borgo. Una selezione di scatti del grande fotografo e artista marchigiano Mario Giacomelli, scomparso esattamente venti anni fa, sono state stampate in grande formato e collocate in vari luoghi della città: il risultato è un percorso urbano scandito da fotografie e poesie, che intendono connettersi sinesteticamente al luogo di inserimento.

“Prima di ogni scatto c’è uno scambio silenzioso tra oggetto e anima, c’è un accordo perché la realtà non esca come da una fotocopiatrice, ma venga bloccata in un tempo senza tempo per sviluppare all’infinito la poesia dello sguardo che è per me forma e segno dell’inconscio“, come sosteneva lo stesso Giacomelli.

MONDOLFO, TRA FOTOGRAFIA E STREET ART

Alla fotografia d’autore si affianca la Street Art. Grazie al coinvolgimento di nomi di punta del panorama italiano e internazionale, a Mondolfo sono state installate opere e installazioni che testimoniano le tante anime e correnti di una delle più feconde espressioni artistiche della nostra epoca, tra nuovi media e recupero di materiali e tecniche della tradizione. Ai lavori già ultimati di Loreprod, Matteo Pignataro, Francesco Diotallevi, Luisa Fuligni, Yuri Kolesnikow, Simone Travaglini, Gaetano Bigi “el gae”, Enrico Ferrari e Nerodecò – Creative for change, si uniranno Mindshapes, Andrea Sata e altri autori. Sono attesi dal 24 agosto prossimo a Mondolfo, per accrescere questo nuovo circuito artistico, ancora tutto da scoprire e destinato ad arricchirsi nel prossimo futuro.

[Immagine in apertura: Un’opera di Mario Giacomelli e il paesaggio di Mondolfo (PU). Ph Franco Simoncini]