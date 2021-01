Il concorso fotografico ispirato all’universo femminile

Dopo un 2020 nel segno di Letizia Battaglia, con la mostra e il workshop in compagnia della grande fotografa palermitana, l’attività della Crumb Gallery di Firenze prosegue nel solco dell’ottava arte e dell’universo femminile. Ad aprire la nuova stagione dello spazio d’arte è infatti Cherchez la femme, la open call che indaga, attraverso le immagini, bellezze e complessità del mondo della donna.

DONNE CHE FOTOGRAFANO DONNE

“Cercate la donna, raccontatela in ogni sua nuova, vera, multiforme declinazione”, si legge nel comunicato stampa del concorso. Rivolto esclusivamente a professioniste e appassionate dell’obiettivo, il contest – indetto da Crumb Gallery e ReWriters – si articolerà in due fasi.

Dopo una prima selezione delle immagini inviate, le foto saranno pubblicate sul sito e sui canali social degli enti organizzatori (a partire dal primo weekend di febbraio). Successivamente si sceglieranno le quattro autrici finaliste, le cui opere saranno esposte in una mostra fotografica collettiva nella sede di Crumb Gallery (nel dicembre 2021). Per conoscere i dettagli vi invitiamo a visionare la pagina ufficiale dell’iniziativa.

[Immagine in apertura: Photo by Vero Photoart on Unsplash]